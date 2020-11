Michel Berger : où a t-il chanté pour la première fois "La groupie du pianiste" ?

publié le 02/11/2020 à 22:00

Nous sommes à la fin des années 70. Michel Berger est un auteur-compositeur reconnu. Il a travaillé avec Véronique Sanson, relancé les carrières de Françoise Hardy et de France Gall, et prépare un opéra rock avec Luc Plamondon. Mais ses propres albums ne connaissent pas le même succès que ceux dont il compose les chansons.



Le 18 novembre 78, c'est à l’occasion d’une émission de Maritie et Gilbert Carpentier dont il est l’invité vedette, que Michel Berger décide de chanter pour la première fois le titre "La groupie du pianiste", relatant l’histoire d’une fan, obsédée par son idole. Des paroles assez mélancoliques, contrastées par une mélodie enjouée et entrainante. Deux ans plus tard, malgré les réticences de sa maison de disque, qui ne croit pas vraiment à ce titre, il intègre la chanson à son album "Beauséjour", du nom de sa maison parisienne qu’il partage avec France Gall et leur fille Pauline. Il la sort en 45 tours avec la chanson "quelques mots d’amour" en face B.

Durant l'été 1980, la chanson est un véritable carton. Le single se vend à 400.000 exemplaires et atteint la 6e place du top 10. Sa compagne, France Gall, fait les chœurs de cette chanson. La même année, Michel Berger signe pour France Gall un autre tube, une autre histoire de piano : "Il jouait du piano debout". Après la mort du chanteur en 1992, alors qu’il n’avait que 44 ans, "La groupie du pianiste" est repris par Véronique Sanson et France Gall, en 1994.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

"Il a neigé sur Yesterday", Marie Laforet

"Diamonds are forever", Shirley Bassey

"La groupie du pianiste", Michel Berger



Focus : la musique Brésilienne

Le journal de la musique et les classements de la semaine