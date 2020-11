Quand Barbara reprenait "Même si tu revenais" de Claude François

publié le 19/11/2020 à 09:45

Nous vous proposons un extrait d’un album qui n’est jamais sorti. Un disque enregistré en 1966. Le 1er avril de cette année-là, un directeur artistique avait réuni dans un studio parisiens les artistes stars du label Philips. Étaient présents : Johnny, Juliette Gréco, Nougaro, Barbara, France Gall, Claude François, Anne Sylvestre, et tous avaient accepté d’échanger leurs succès du moment.

Le défi était donc d’enregistrer la chanson la plus éloignée de son répertoire. Pour une raison qui reste encore inconnue le disque n’est jamais sorti ! Mais quelques chansons ont été dévoilées. Le lendemain de la disparition de Juliette Gréco, nous vous faisions par exemple entendre ici sa version du Jouet extraordinaire de Claude François… Ce qui nous intéresse ce matin, c’est qu’une autre des artistes qui avaient joué le jeu en 1966 avait elle aussi repris du Cloclo… Il s’agit de Barbara. Il a fallu attendre 21 ans pour que Barbara retrouve ses enregistrements de l’époque, grâce à un fan qui chinait dans une brocante. Pour ce disque gag, Barbara avait choisi d’interpréter la chanson Même si tu revenais de Claude François...

On peut dire qu’avec l’interprétation de Barbara on découvre la face encore plus sombre de ce texte de Vline Buggy dans lequel à l’origine Claude François faisait une croix sur son histoire d’amour avec Janet Woollacott, la seule femme qu’il ait épousée, c’était 2 ans avant leur divorce… Janet était partie vivre avec Gilbert Bécaud, et Cloclo avec France Gall… Même si tu revenais par Barbara a été enregistrée en 1966, éditée pour la première fois en 2012 dans l’intégrale Barbara.