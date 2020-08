publié le 19/08/2020 à 15:13

Le téléfilm préparé par TF1 qui sera consacré au chanteur Grégory Lemarchal vient de dévoiler ses premières images. Deux minutes durant laquelle l'acteur Mickaël Lumière (Mon bébé, La vérité si je mens ! Les débuts), qui joue le rôle du gagnant de la Star Academy disparu en 2007 à l'âge de 23 ans, chante S.O.S d'un terrien en détresse.

Baptisé Pourquoi je vis ? (la première phrase de cette célèbre chanson de Starmania immortalisée par Daniel Balavoine) sera diffusé sur la première chaîne le lundi 7 septembre. Un téléfilm qui sera suivi d'un documentaire.

Dans cet extrait on peut voir que le présentateur historique du télé-crochet, Nikos Aliagas, fait une apparition pour jouer son propre rôle. Pour les autres personnages, des acteurs incarneront l'animatrice Karine Ferri (Candice Dufau vue dans le rôle de Blandine dans Plus belle la vie) ou encore le chorégraphe Kamel Ouali (Alexis Loizon). Pour interpréter les parents du jeune homme qui a lutté contre la mucoviscidose toute sa vie, ce sont les acteurs Odile Vuillemin et Arnaud Ducret qui ont été choisis.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec l’interprétation de la chanson qui l'a révélé sur le plateau de la #StarAcademy ⬇

Le documentaire Grégory Lemarchal, et maintenant retracera les coulisses du tournage et ne manquera pas d'évoquer le travail de mimétisme des acteurs et de la réalisation de Laurent Tuel.

