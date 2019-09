Lio accuse Madonna de plagiat après une photo déguisée en Sainte-Vierge

Lio et Madonna

publié le 23/09/2019 à 11:57

"Quelqu'un peut demander à la dame de rendre la couronne ?" Par ce simple commentaire et un montage photo, Lio entend dénoncer un plagiat de... Madonna. La chanteuse de "Banana Split" a cru reconnaître dans une photo récente de la star américaine une photo pour laquelle elle avait posé en 1991.

Pierre et Gilles, nom d'artistes du photographe Pierre Commoy et du peintre Gilles Blanchard, ont réalisé à l'époque une série de photographies de femmes grimées en Sainte-Vierge. Lio s'était ainsi prêtée au jeu en posant en "Madone au cœur blessée".

Plus récemment, une boutique de fans de Madonna a mis en vente un T-shirt reprenant les mêmes codes : couronne d'étoiles, rouge à lèvres doré, teint livide, mains croisées sur la poitrine. "Demandez l'originale !", a réagi Lio, qui met hors de cause la chanteuse, estimant qu'elle n'est "probablement pas au courant".

Il s'agit selon Lio d'un montage fait à partir d’une photo originale de Madonna, "par un designer, et probablement sans que Madonna, qui ne doit pas valider directement chaque article de son merchandising, soit au courant." "Oh la copieuse", a répondu l'ex-Première Dame et épouse de Nicolas Sarkozy Carla Bruni.