Exhumation de Johnny Hallyday : Carla Bruni vole au secours de Laura Smet

publié le 20/09/2019 à 17:25

Les informations sur l'exhumation du corps de Johnny Hallyday rouvrent la plaie béante qui divise le clan des aînés du chanteur, David et Laura et celui de sa veuve Laetitia. Après un message sur Instagram pour faire savoir sa colère, Laura Smet a été soutenue par de nombreux messages de personnalités. Le réalisateur Xavier Dolan, Gilles Lellouche, Nathalie Baye, sa mère, David Hallyday, son frère ou encore Juliette Binoche sont venus lui témoigner leur amour par de courts messages et emojis.

Laura Smet a fait savoir son indignation quant au projet de déplacement de la tombe de son père sur Instagram dans la nuit du 19 au 20 septembre 2019. "Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse", écrit-elle. "Quand sera respecté notre lien filial ? Des promesses faites face caméra mais dans la réalité, rien. Son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père ! Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les 3 semaines et un fraudeur au commande ! Ça va être long, j'ai le temps et l'énergie, je me battrai pour que l'image de mon père soit à la hauteur de son immense talent."

La chanteuse et ancienne première dame Carla Bruni a elle aussi volé au secours de Laura Smet et Nathalie Baye qui recevaient des messages désagréables de certains internautes. "Shut up ! Taisez-vous ! Honte à vous !", écrivait Carla Bruni en réponses à une attaque. "Tous avec toi Laura Smet ! C'est incroyable !", concluait l'épouse de Nicolas Sarkozy.