David Bowie : comment "Life On Mars" a été inspiré par Claude François

Nous sommes le 22 juin 1973. David Bowie sort le single Life On Mars, extrait de l’album Hunky Dory sorti deux ans plus tôt. Le chanteur a alors 26 ans et avec ce titre, il crée le personnage de Ziggy Stardust. Mais cet extraterrestre flamboyant aurait pu ne jamais voir le jour, on pourrait presque dire qu’il est né d’une frustration.

Si vous savez certainement que My Way chanté par Frank Sinatra est la version anglaise (écrite par Paul Anka) de Comme d’habitude de Claude François. Savez-vous qu'au milieu, il y a eu David Bowie ? Remontons en 1968. Le chanteur a alors 21 ans. Et son éditeur de l'époque lui demande de traduire la chanson de Claude François. Il a dix jours pour s'exécuter. Il est emballé, se met au travail et trouve le titre Even a Fool Learns to Love et le début des paroles. Il se sent même de la chanter.

Mais il est freiné dans son enthousiasme par l'éditeur français qui souligne que le chanteur britannique est alors un inconnu. C'est finalement Paul Anka qui raflera la mise en rachetant les droits de la chanson. Et avec lui Frank Sinatra.

"Life On Mars" mais les pieds sur terre

David Bowie dira plus tard "J'ai vraiment fait la gueule, pour moi ça aurait dû être ma chanson, alors j'en ai fait ma propre version". Quelques années après, en se promenant dans un parc à Londres il a une ritournelle en tête. Il rentre chez lui, se met au piano et concrétise en une après-midi Life On Mars.

Il va se souvenir de cette suite d'accords qui provoque une montée irrésistible. Et il emprunte le procédé pour sa chanson. Un clin d'œil à My Way qu'il assume complètement en disant que c'est une "prise moderniste". Œillade qui va même jusque au verso de la pochette d'Hunky Dory où à côté de la piste 4 : Life On Mars une parenthèse mentionne "inspiré par Frankie".

