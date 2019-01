publié le 30/01/2019 à 13:08

Ils se vouaient un amour inconditionnel. Macha Méril et Michel Legrand incarnaient un couple harmonieux, uni, rien ne semblait les atteindre. On se souvient notamment de leur passage dans l'émission Le Divan, de Marc-Olivier Fogiel. Le compositeur lui avait déclaré son amour, devant des milliers de téléspectateurs.



"Ma vie commence seulement maintenant. C'est plus beau que tout. Auparavant, je pensais toujours au lendemain, au surlendemain, à la veille, à l'avant-veille... Aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Macha, comment on vit, pas chaque minute, mais chaque millième de seconde, chaque parole, chaque regard, chaque sourire. Je t'aime mon amour, pour toujours", avait déclaré le musicien.

Quelques jours après sa disparition, l'actrice ouvre son cœur sur RTL et raconte les derniers instants de celui qui était son mari depuis 2014. "Je voyais bien que c'était la fin, mais il a été conscient jusqu'au bout. Il a eu des grands moments de lucidité et d'éclaircies pendant lesquels tout le temps il se tournait vers moi", raconte-t-elle, des sanglots dans la voix.

"Il m'a dit 'tu es mon grand amour'", confie-t-elle, très émue. "C'est des détails qui sont difficiles. Le fond est formidable, quand même. J'ai réussi à être a côté de lui, même si je ne pouvais pas dormir toutes les nuits à côté de lui parce que c'était trop dur. Je n'arrivais pas à dormir du tout", raconte Macha Méril.



"La veille, je n'avais pas dormi près de lui et il m'a attendu. Cette nuit-là (celle de sa disparition, ndlr) jetais a côté de lui. À 2 heures du matin, je voyais qu'il ne respirait pas bien et j'ai appelé une infirmière. Il ma regardé avec cet œil toujours très lucide, très clair, et il s'est arrêté de respirer".



