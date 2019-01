Mort de Michel Legrand : comment il a composé le jingle de RTL

publié le 26/01/2019 à 09:40

Le compositeur Michel Legrand, décédé ce samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans, est connu pour ses nombreuses compositions sur les films et les comédies musicales. Mais parmi son oeuvre, une autre création, bien plus courte, n'est pas non plus passée inaperçue : celle du jingle RTL, composé en effet par Michel Legrand.

"Roger Kreicher, qui travaillait pour RTL, m'appelle en me disant : 'Je voudrais un indicatif pour toutes les émissions de radio de RTL et les informations'. Pour les informations, il voulait ça très court, il m'a dit : 'Il faut que ça dure 3 secondes'. J'avais fait mon thème, mais, comme c'était un tout petit peu court, une fois par les trompettes, les trombones répondaient. Et j'avais enregistré ça. C'est marrant parce que c'est devenu comme un drapeau, un emblème", racontait Michel Legrand au micro de RTL.



Le compositeur est notamment connu pour avoir créé les musiques de films et de comédies musicales, tels que "Les Demoiselles de Rochefort". Il a également été récompensé de trois Oscars.