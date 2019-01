publié le 26/01/2019 à 08:44

Le célèbre compositeur, chanteur et pianiste français Michel Legrand, décédé samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans, était l'auteur de la bande-originale de l'inoubliable Les Demoiselles de Rochefort, ainsi que de dizaines d'autres créations cinématographiques. Passionné de musique, Michel Legrand était un touche-à-tout : compositeur, chef d'orchestre, pianiste, chanteur, créateur de musiques de films...



Entré à 10 ans au Conservatoire national de Paris pour y apprendre le piano et la composition, Michel Legrand assiste en "clandestin" à certains cours. Il apprend à jouer de la trompette et du trombone à piston avant de recevoir un électrochoc en 1947 : il découvre le jazz au concert du trompettiste américain Dizzy Gillepsie.

En 1951, à seulement 19 ans, pour gagner sa vie, il se tourne vers le music-hall et la chanson de variété. Il commence une carrière d'accompagnateur et d'arrangeur pour Jacqueline François, Henri Salvador, Catherine Sauvage et Zizi Jeanmaire.

Trois fois oscarisé pour ses musiques de films

Adepte du septième art, Michel Legrand voit, dès les années 1960, son nom lié à celui de Jacques Demy, avec qui il invente la comédie musicale à la française grâce à Lola (1961), Les Parapluies de Cherbourg (1964), Les Demoiselles de Rochefort (1967) et Peau d'âne (1970).



En 1969, il reçoit son premier oscar de la meilleure chanson originale pour Les Moulins de mon cœur. Puis suivent, en 1972, un Oscar pour la musique d'Un été 42 et, en 1984, un troisième Oscar pour la musique de Yentl, de Barbara Streisand.