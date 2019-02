publié le 01/02/2019 à 08:07

Revoilà le XV de France. Deux mois après une défaite historique face aux Fidji (21-14) au Stade de France, les hommes de Jacques Brunel retrouvent l'enceinte dionysienne, vendredi 1er février (21h), face au Pays de Galles en ouverture du Tournoi des VI Nations 2019. Sous pression, ils n'ont qu'un objectif : retrouver victoire et confiance.



3es de l'édition 2018 après deux succès sur l'Italie (34-17) et l'Angleterre (22-16) et des revers contre l'Irlande (13-15), en Écosse (32-26) et au Pays de Galles (14-13), les Bleus n'ont ensuite connu qu'une victoire, face à l'Argentine (28-13) à Villeneuve-d'Ascq le 17 novembre. Auparavant, il y avait eu trois défaites en Nouvelle-Zélande en juin dernier (52-11, 26-13 et 49-14) puis un court revers face à l'Afrique du Sud (26-29).

Après ce France-Galles, il y aura un déplacement en Angleterre lors de la 2e journée le dimanche 10 février (16h) pour le 105e "crunch" de l'histoire, à Twickenham. Le XV du Coq reviendra au Stade de France le samedi 23 février (15h15) contre l'Écosse. Il se rendra en Irlande le dimanche 10 mars (16h) et terminera cette campagne en Italie le samedi 16 mars (13h30).

Tournoi des VI Nations 2019 : le programme

1re journée :



Vendredi 1er février :

21h00 : France - Pays de Galles



Samedi 2 février :

15h15 : Écosse - Italie

17h45 : Irlande - Angleterre



2e journée :



Samedi 9 février :

15h15 : Écosse - Irlande

17h45 : Italie - Pays de Galles



Dimanche 10 février :

16h00 : Angleterre - France



3e journée :



Samedi 23 février :

15h15 : France - Écosse

17h45 : Pays de Galles - Angleterre



Dimanche 24 février :

16h00 : Italie - Irlande



4e journée :



Samedi 9 mars :

15h15 : Écosse - Pays de Galles

17h45 : Angleterre - Italie



Dimanche 10 mars :

16h00 : Irlande - France



5e journée :



Samedi 16 mars :

13h30 : Italie - France

15h45 : Pays de Galles - Irlande

18h00 : Angleterre - Ecosse