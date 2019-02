publié le 15/02/2019 à 12:37

Pour Le Chant du loup d'Antonin Baudry (scénariste de la bande dessinée et du film Quai d'Orsay), en salles le 20 février 2019, les acteurs se sont immergés dans ce monde trouble. Mathieu Kassovitz joue l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique. "J'ai découvert une unité et une cohésion entre ces hommes", explique l'acteur au micro de RTL.



Reda Kateb quant à lui, incarne le commandant Grandchamp, pacha du sous-marin nucléaire lanceur d'engin "L'effroyable". "À bord d'un sous-marin, j'étais surpris par le fait que j'avais plus en face de moi des scientifiques, des gens passionnés par leur métier, que par des militaires", détaille le comédien récompensé aux César pour Hippocrate.



Le Chant du loup est un thriller d'action et de psychologie remarquable. Dans cette épopée sous-marine, on suit des hommes ordinaires confrontés à des événements extraordinaires. Antonin Baudry, (ancien diplomate du cabinet Villepin à Matignon, Quai d'Orsay), signe un film ambitieux où l'action et les effets spéciaux ne submergent jamais le fond de l'intrigue. Selon Reda Kateb, "il y avait du fond et de la forme, des personnages profonds et forts à défendre".

Le Chant du loup ne se déroule pas que dans des sous-marins, c'est pourtant le décor le plus important et le plus fascinant du film : c'est un vrai genre de cinéma, d'USS Alabama à Abyss en passant par 20 000 lieues sous les mers.

On peut pas faire mieux comme suspens qu'un film sur les sous-marins Mathieu Kassovitz Partager la citation





Le Das Boot de Wolfgang Peterson (1982) a notamment servi de référence à Antonin Baudry. Un rêve de comédien ? Reda Kateb, "connaît ces films par cœur" et "était très heureux de participer à cette aventure". Mathieu Kassovitz ajoute sans tarder : "On peut pas faire mieux comme suspens qu'un film sur les sous-marins."



Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il montre des hommes qui détiennent le pouvoir de déclencher le feu nucléaire mais qui réussissent aussi à écouter leurs intuitions, leurs sentiments. Ils restent humains. "À l'heure où les machines sont partout, c'est l'intuition qui peut finalement être la décision finale : rien ne remplace l'homme et la femme", explique Reda Kateb.



Le Chant du loup est au cinéma le mercredi 20 février 2019.