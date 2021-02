publié le 08/02/2021 à 11:51

Pierre Niney ne cache pas sa colère contre les mesures du gouvernement concernant les cinémas, les théâtres et autres lieux de la vie culturelle. Depuis plus de deux mois, ils sont fermés en raison de la crise du coronavirus. Une situation qui ne passe pas pour l'acteur et qui interpelle ainsi Roselyne Bachelot et Emmanuel Macron sur Twitter.

"100 jours sans aucun musée, Mais avec tous les lieux de cultes, 100 jours sans aucun cinéma, Mais avec tous les grands magasins,100 jours sans aucun théâtre, Mais avec tous les avions où l’on mange en même temps... ", commente Pierre Niney que l'on découvrira au cinéma, au printemps 2021, dans OSS 177 : Alerte Rouge en Afrique Noire.

Son message du 7 février se termine en mentionnant la ministre de la Culture et le président de la République : 100 jours d’incompréhension... @R_Bachelot @EmmanuelMacron". Roselyne Bachelot a tenu à répondre à Pierre Niney lors de son passage sur BFM TV, le 8 février au matin.

"J'entends la frustration des artistes. Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Niney : 80.000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures, ces personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale (...) C'est ce qui est difficile à gérer : tenir compte des contraintes sanitaires et faire en sorte que les activités culturelles continuent de la meilleure façon", a expliqué Roselyne Bachelot.