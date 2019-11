Adele s'exprime sur Twitter après un an de silence

publié le 27/11/2019 à 16:50

Ce n'est ni l'annonce de son prochain album, ni une nouvelle chanson ou des dates d'une éventuelle tournée. La chanteuse britannique Adele s'inspire de Taylor Swift pour son grand retour sur Twitter après plus d'un an de silence. Dans un message très politique, l'interprète de Hello a souhaité attirer l'attention de ses concitoyens sur les prochains enjeux électoraux. "N'oubliez pas de vous enregistrer sur les listes électorales avant ce soir minuit", a-t-elle partagé sur le réseau social laissé à l'abandon depuis le 13 décembre 2018.

Il faut dire qu'avec le Brexit, la vie politique outre-Manche est particulièrement mouvementée. Taylor Swift, qui ne s'était jamais vraiment engagée politiquement, avait fait la différence en appelant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales en 2018, à moins de 4 semaines des élections de mi-mandat.

Adele a laissé moins de temps à ses fans pour se mobiliser et se sentir concernés par leur devoir citoyen en tweetant son message à quelques heures seulement de la fin du délai légal d'inscription.

Les prochaines élections générales britanniques se dérouleront le 12 décembre prochain. Adele, qui préfère largement Instagram où elle s'exprime plus volontiers, devrait sortir son prochain album courant 2020. Il est toujours très mystérieux mais la chanteuse devrait, comme à son habitude, savoir comment jouer sur la corde sensible.

