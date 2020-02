Adele dévoile la date de sortie de son album pendant un mariage

publié le 17/02/2020 à 16:52

La chanteuse Adele devrait nous faire patienter encore quelques mois. Invitée au mariage de son amie Laura Dockrill, la chanteuse britannique a laissé échapper une phrase qui ne manquera pas de réjouir ses fans. "Vous pouvez espérer mon prochain album au mois de septembre", a-t-elle lâché au micro de la petite sauterie donnée dans un pub londonien.

Amincie, les cheveux plaqués en arrière et vêtue d'une jupe fleurie signée Oscar de la Renta, Adele a offert aux mariés et à leurs invités un petit discours et un concert très privé. La chanteuse y a interprété ses tubes comme Rolling In The Deep mais aussi des interprétations enflammées de Crazy In Love de Beyoncé ou Spice Up Your Life des incontournables Spice Girls. D'après plusieurs témoins, Adele aurait même été rejointe par la chanteuse de Florence + The Machine, Florence Welch, à un moment de la prestation.

Mais bien sûr, le détail le plus important était l'annonce de la date de sortie de son très attendu quatrième album studio, capturé par une caméra lors de la soirée. Aucune information officielle n'a filtré depuis sur les réseaux sociaux de l'artiste ou par communiqué de sa maison de disque. La production de l'album pourrait prendre aussi du retard en attendant l'automne mais il est toujours rassurant de savoir que le projet avance.

"Expect my album this september"! Qui a hâte ? pic.twitter.com/fCauJEteeZ — Planete Adele (@PlaneteAdele) February 16, 2020