Méconnaissable, Adele publie une photo d’elle après sa perte de poids

Adele, la chanteuse originaire de Tottenham fait son grand retour sur la Toile. Alors que l'interprète de Someone like you fête ses 32 ans, elle a publié une nouvelle photo d'elle ce mercredi 6 mai sur son compte Instagram, où elle apparait métamorphosée, délestée de nombreux kilos.

Son dernier post datait de décembre dernier, mais cette disparition n'a pas empêché la publication de la chanteuse de recevoir 1,5 million de likes en seulement deux heures. De nombreuses célébrités l'ont alors félicitée pour sa nouvelle silhouette comme Chrissy Teigen, Oprah Winfrey ou encore Rita Wilson.

La chanteuse britannique a également profité de son post pour remercier ses fans pour leurs nombreux messages et également pour rendre hommage au personnel soignant qui lutte contre le coronavirus. "J'espère que vous restez tous en sécurité et sains d'esprit pendant cette période folle. Je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne, les travailleurs essentiels qui nous gardent en sécurité tout en risquant leur vie ! Vous êtes nos anges", a-t-elle écrit en légende de sa photo.