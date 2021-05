publié le 22/05/2021 à 15:42

Son dernier album, Aimée, sorti en pleine épidémie, est déjà double disque de platine. Alors quelle est la recette de Julien Doré pour enchaîner les succès depuis 13 ans ? Ce Journal Inattendu était l’occasion de découvrir l’artiste autrement, son univers qu’il remet en question à chaque nouvel album, sa vie au grand air dans les Cévennes, ses chiens, la nature, l’espace, autant de privilèges que Julien Doré apprécie et dont il se nourrit.

Lui à qui le chanteur Christophe disait "prends des virages inattendus, amuse-toi", il explique : "c’est une mode de l’époque de placer en rôle de conseil des artistes qui n’ont pas encore fait assez de chemin. Je n’ai pas d’envie ni de prétention de conseiller qui que ce soit, mais j’écoute. Je suis tellement heureux que ces jeunes artistes qui arrivent balaient la poussière d’une grande partie de la chanson française. Ils arrivent avec un univers. J’adore ça. Eddy de Pretto, Clara Luciani, Illona… Ils prennent la place et ils prennent l’espace".

Journal inattendu du 22 mai Crédit : RTL

C’est un autre artiste que Julien Doré a souhaité nous faire découvrir, le dessinateur Fabien Mérelle, auteur notamment de l’œuvre Murmuration. Fabien Mérelle estime que la force du travail de Julien Doré est que chacun peut y voir sa propre histoire. La carrière de Julien Doré a aussi été marquée par un partage de duos avec de grands artistes, notamment Dani qui confie : "On va réessayer de faire un duo ensemble".

Fabien Mérelle "Murmuration" Crédit : RTL

Alors que ce samedi 22 mai Barbara Pravi défendra les couleurs de la France à l’Eurovision, Julien Doré confesse : "j’ai toujours du mal avec le système compétitif dans lequel on est. Mais la voix de Barbara et son interprétation c’est une grande réussite, je lui souhaite bonne chance et je lui envoie plein de bonnes choses".

La scène, lui il la retrouvera si la situation sanitaire le permet à partir du mois d’octobre pour une tournée dans toute la France et les 25 et 26 novembre à l’Accor Arena de Paris.