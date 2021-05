publié le 22/05/2021 à 07:15

L'Eurovision 2021 a désormais tous ses candidats et ses candidates. Au total, 26 artistes représentent 26 pays qui se produiront à Rotterdam dans la soirée du 22 mai.

Parmi les favoris de cette compétition, Barbara Pravi, la chanteuse qui représente la France avec son titre Voilà. Une artiste qui est ravie de retrouver le plaisir de la scène face à une foule, un plaisir rare ces derniers mois pour sa profession. "Un public réduit, c'est quand même un public et hier j'ai fait ma première répétition générale pour la demi-finale qui sera diffusée ce soir et... il y avait du monde, les gens criaient, c'était incroyable !", raconte Barbara Pravi au micro de RTL. La mise en scène minimaliste au cours sa prestation a fortement déçu les journalistes présents, malgré une voix irréprochable, comme l'expliquent nos confrères de 20 Minutes.

L'Eurovision 2021 se déroule avec un protocole sanitaire strict. Ainsi, tous ceux qui sont sur place sont soumis depuis plus d'une semaine à des tests toutes les 24 ou 48h. En cas de résultat positif, on isole la personne contaminée, son entourage et les cas contact. Chaque membre des délégations a en plus un petit badge électronique et une application qui permet une géolocalisation.