Dominique Besnehard : "Je pense qu’on a besoin de se retrouver ensemble"

Producteur emblématique de la série Dix Pour Cent sur les coulisses de la vie d’agent d’artistes, lui-même agent des plus grandes stars du cinéma français, Dominique Besnehard a co-écrit un livre passionnant sur les coulisses de la création et du succès d’Artmedia : Artmedia : une histoire du cinéma français aux Éditions de l’Observatoire. Truffé d’anecdotes et de témoignages, l’ouvrage se lit comme un scénario de film et cela nous plonge non sans plaisir dans ce cinéma qui nous fait tant rêver.

À quelques jours des premières échéances du déconfinement et de la réouverture des lieux culturels, Dominique Besnehard assure : "Je serai au cinéma le 19 mai dès la première projection. Je pense qu’on a besoin de se retrouver ensemble et de lever la tête pour voir des grands écrans… Je suis assez confiant."

Alors que la culture a été malmenée pendant cette période d’épidémie, Dominique Besnehard a tenu à mettre un coup de projecteur sur une association qui vient en aide aux artistes dans le besoin : La Roue Tourne. Il lance un appel : "Un jeune comédien important devrait donner sa lumière sur cette association… S’il n’y avait pas eu la Roue Tourne je pense que Maria Schneider n’aurait pas mangé tous les jours."

Homme de gauche, passionné de politique, en ce 1er mai, alors que lors d’une allocution le patron de la France Insoumise s’est projeté dans la présidentielle de 2022, Dominique Besnehard déclare ouvertement : "Jean-Luc Mélenchon est un bon acteur mais il serait le pire président que l’on pourrait avoir. (…) Tout n’est pas parfait avec Macron et le gouvernement, mais avec quelqu’un comme ça ce serait dramatique."

Pour son Journal Inattendu, le producteur avait choisi de recevoir une invitée de marque : la grand reporter Florence Aubenas. Il a été bouleversé par son dernier livre, L’inconnu de la poste aux Éditions de l’Olivier pour lequel ils se sont rencontrés. Florence Aubenas raconte les coulisses de son enquête : "Je suis allée voir beaucoup de personnes du cinéma. C’est un milieu que je ne connaissais pas du tout et qui est assez compliqué. Ou assez méchant, violent, dur, je n’imaginais pas ça… J’étais assez contente de tomber sur Dominique Besnehard. Il arrive à parler de son univers très crument sans tomber dans ses travers."

Un homme proche des gens, égal à lui-même, au parcours passionnant qu’il décrit encore à 67 ans avec beaucoup d’humilité : "Il me semble parfois de ne pas en revenir vraiment d’être de ce monde du spectacle. Et je n’en veux à personne de se moquer de mon cheveu sur la langue. Il est reconnaissable et recommandable à 1000 lieues."