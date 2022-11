Johnny Hallyday : votez pour votre chanson préférée sur RTL

Le 4 décembre prochain de 10h15 à 12h, Stop ou Encore sera exceptionnellement rebaptisé Encore et Encore en hommage à Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017. Pour commémorer la disparition de l'Idole des Jeunes, RTL diffusera à l'antenne vos 15 chansons préférées de Johnny Hallyday.



Il est impossible de choisir 15 chansons dans son immense répertoire, c’est pourquoi il vous revient à vous – nos auditeurs et ses fans– de choisir les chansons que vous souhaitez entendre ce dimanche 4 décembre matin. RTL vous donne donc la parole et il vous suffit d’indiquer tout simplement vos chansons préférées parmi les nombreux succès de Johnny Hallyday.



En cliquant sur ce lien. Vous pouvez voter pour vos 5 chansons préférées de ce monument de la chanson française et découvrir ce dimanche en direct sur l’antenne le classement établi.



Partenaire historique de Johnny Hallyday, RTL et Eric Jeanjean tiennent à lui rendre hommage 5 ans après son départ en vous proposant le meilleur de sa musique. Cette émission d’Encore ou Encore vous prépare également quelques surprises à découvrir dimanche.

