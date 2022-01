Une guitare, une fille...et un Ricard. Non, ce n'est pas qu'un slogan publicitaire pour une marque d'alcool très connu, mais aussi une chanson enregistrée en 1969 par Johnny Hallyday, pour un spot publicitaire. Une pub qui passait à l'époque sur les ondes de RTL. Et ce vendredi 28 janvier sort justement un coffre collector, on (re)découvre que Le Taulier avait enregistré en tout neuf chansons publicitaires à la gloire de cette marque d'alcool.

Autant de trésors qui ont été dépoussiéré par le label Universal. À l'image de "Darling Baby". Celle de Johnny Hallyday ne connaît qu'un mot : celui de Ricard. Le titre avait été écrit par Roger Dumas et la musique composé par Jean-Jacques Debout, déjà marié à Chantal Goya. C'est ce duo qui signe l'ensemble des neufs publicités de Johnny.

Les deux artistes se sont même essayés aux jeux de mots avec la chanson "Pauvre Ding Gui Ding Go". Un pari osé.

Ce sont toutes ces archives collectors, qui à l'époque n'étaient pas commercialisées, qui sont dans un coffret réédition de l'album "Vie de Johnny Hallyday", sorti ce vendredi. À mi-chemin entre le livre et l'objet grand format avec photos, vinyles et CD. Au passage, il s'agit là d'une des plus belles pochettes de disque de Johnny, avec un gros de son visage et ses yeux bleus. Une photographie signée Jean-Marie Perier et Tony Frank, lors du tournage du film Point de chute.