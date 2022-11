Mylène Farmer : que vaut son nouvel album “L’Emprise” ?

C'est un disque intime, introspectif, très calme dans sa globalité et c'est celui où la voix de la chanteuse est la plus audible. Dans son nouvel album, L'Emprise, Mylène Farmer apparaît féministe, presque politique et raconte, en douze titres, l'emprise psychologique d'un pervers narcissique.

"Sais-tu qui je suis", lance-t-elle, toujours mystérieuse, mais plus lyrique, en s'essayant à la pop symphonique gorgée de cordes. Aux quantiques suraigus et parfois plombants, on y préfère Mylène Farmer en mode électro-danse.

À 61 ans, la chanteuse se réinvente toujours et encore. Elle tend la main à une nouvelle génération de producteurs, tels les Français Woodkid ou Aaron, une icône plus intéressée par le présent que par son glorieux passé : Mylène Farmer a déjà vendu 550.000 billets pour sa tournée des stades, qui démarrera le 3 juin au stade de Lille.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info