Album RTL de l'année 2022 : découvrez les 5 finalistes

Après plusieurs semaines de sondage en partenariat avec Pure Charts, les 5 finalistes pour l'album RTL de 2022 sont dévoilés.

Les 12 albums sélectionnés ont fait l’objet de plus de 20.000 votes cette année (contre 15.000 l’an passé) en partenariat avec Pure Charts. Pour rappel, étaient sélectionnés pour l'album RTL de l'année 2022 : La cavale, Nolwenn Leroy, Civilisation, Orelsan, Brûler le feu, Juliette Armanet, Nonante-cinq, Angèle, Adulte jamais, Marc Lavoine, Multitude, Stromae, Rêvalité, M, Je ne sais pas si ça va, Marie Flore, Chroniques d'un cupidon, Slimane, Saint Clair, Benjamin Biolay, Panorama, Christophe Willem, Et alors, Adé.



Les cinq finalistes de cette année 2022 sont :

La cavale, Nolwenn Leroy

Civilisation, Orelsan

Brûler le feu, Juliette Armanet

Saint Clair, Benjamin Biolay

Panorama, Christophe Willem



Ces 5 albums vont maintenant être soumis à un jury des auditeurs de RTL et des lecteurs de Pure Charts qui vont les écouter intégralement et voter pour celui qui leur semble être le meilleur album de l’année. Le lauréat sera dévoilé au cours du mois de décembre dans Laissez-Vous Tenter et sur RTL.fr.

