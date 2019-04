publié le 26/04/2019 à 11:17

En voilà un qui n'a pas sa langue dans sa poche. À l'occasion de la sortie de son nouvel album live Innamorato, Jean-Louis Murat s'est exprimé sur le décès de Johnny Hallyday et son succès. Il le définit comme un "chanteur minable et ringard", dans les colonnes des Inrockuptibles.



Jean-Louis Murat, qui se caractérise lui-même quand un "outsider", s’est réjoui de ne pas avoir la renommée des grandes stars de la musique. "Je ne dirais évidemment pas que j’ai recherché l’insuccès, mais être adoubé par un peuple qui ne jure que par Johnny Hallyday ou Patrick Bruel m’aurait sacrément embêté", explique-t-il.



Selon lui, Johnny Hallyday a poussé à "cultiver l'abrutissement en étendard national". "Le jour de sa mort, ce fut un soulagement. À cause de lui, nous sommes passés pour des tocards pendant cinquante ans", ajoute-t-il.



Le chanteur s'en est aussi pris à Emmanuel Macron qu'il qualifie de "vulgaire apprenti, un faux intellectuel et un vrai méchant". Ce n'est pas la première fois que le chanteur s'adonne à de telles critiques. Il avait déjà insulté Renaud et Michel Polnareff en 2016.