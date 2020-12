publié le 15/12/2020 à 10:35

Ce 15 décembre 2020 marque les 250 ans de la naissance à Bonn en Allemagne de Ludwig Van Beethoven. Le 2e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, un air sublime et tragique qui, en 1970, a croisé la route de Johnny Hallyday.

Johnny Hallyday avait 27 ans. Il était un peu perdu, et il avait décidé de faire un album qui colle à l’air du temps : il voulait dénoncer les injustices sociales, la violence des hommes, il voulait évoquer l’environnement et la destruction de l’écosystème. L’album s’est appelé Vie, et pour se faire entendre, il avait demandé à Philippe Labro, un texte fort dans lequel un homme demanderait des comptes face à un monde dévasté, un monde où il n’y aurait plus rien : plus de plage, plus de maisons, plus d’enfants, plus de rivières.

Philippe Labro a donc écrit un poème que Johnny n’a pas chanté, mais que Johnny a déclamé, sur le 2e mouvement de la 7ème symphonie de Beethoven. Cette création post-apocalyptique délirante s’appelle Poème sur la 7ème, et c’est notre pépite du jour.



> Poème sur la 7ème

Ah c’est une curiosité, Poème sur la 7ème, mis en musique par Eddy Vartan, le frère de Sylvie Vartan, c’est le titre le plus iconoclaste, mégalo et paranoïaque de la discographie de Johnny Hallyday, c’était bien avant Mad Max ! Johnny finit par s’époumoner en hurlant, difficile de ne pas rire.

On peut y voir une forme d’avant-gardisme, puisqu’on est en 1970 bien avant le slam… On peut y voir aussi un message écolo alarmiste avant l’heure. On trouve ce morceau collector dans l’album Vie de Johnny Hallyday, c’est au passage une de ses plus belles pochettes de disque, un gros plan de son visage avec ses yeux bleus, une photo signée Jean-Marie Perier et Tony Frank sur le tournage du film Point de chute.