publié le 16/06/2020 à 11:40

Le 15 juin 2020, Johnny Hallyday aurait eu 77 ans. Les femmes de sa vie n'ont pas oublié la date et beaucoup ont partagé leurs souvenirs et leur émotion, toujours aussi vive plus de 2 ans après la mort du chanteur, sur les réseaux sociaux.

Laeticia Hallyday a tout d’abord partagé une vidéo présentant un diaporama conçu par leur fille Joy. "Un jour pas ordinaire... Voici une vidéo de Joy, écrit la veuve du chanteur avant de laisser la parole à sa fille de 11 ans. Joyeux anniversaire mon papa, je t’aime énormément tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd’hui. Tous nos souvenirs ensemble. Ton amour, ton humour, ton rire, tes blagues, ta générosité, ta gentillesse, ta voix, ta joie de vivre et tes câlins me manques merci de m’avoir appris tant et merci d’avoir fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Je t’aime tant tu me manques fort papa. Joyeux anniversaire. Ta Joy”.

L'aînée, Jade, 15 ans a publié un message similaire sur son propre compte Instagram : "Tu me manques tellement, si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime de tout mon cœur (...). Love you dad, forever !"

La chanteuse et première épouse de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a aussi partagé une ancienne photo de Johnny Hallyday sur Instagram pour célébrer cet anniversaire. "Je ne t'oublierai JAMAIS", a écrit la chanteuse en signant son message d'un emoji de cœur brisé.