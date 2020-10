publié le 29/10/2020 à 06:05

Un an après l'album Johnny dans lequel Yvan Cassar avait réinventé plusieurs tubes de Johnny en mode symphonique ou acoustique, la major Universal Music a commandé au chef d'orchestre un second volume. Il faut dire que l'album avait séduit 500.000 fans en 2019, un chiffre fou pour une compilation. Le nouveau projet s'appellera Acte II et sortira le 20 novembre prochain.

"C'est dans un décor grandiose format cinémascope qu'Yvan Cassar a déposé la voix magistrale de Johnny Hallyday", promet le label. Le producteur et arrangeur a en effet réutilisé des prises de voix lives ou originales pour les habiller différemment. L'occasion de redécouvrir des chansons comme Laura, Je te promets, mais aussi des morceaux moins connus comme À propos de mon père, ainsi que des reprises Love me tender et Ne me quitte pas.

RTL vous propose de découvrir en avant-première un premier extrait. Il s'agit d'une réinvention de la chanson Le pénitencier extrait de l'album du même nom paru en 1964. La voix qu'on entend sur cette nouvelle version est issue du concert de Johnny Hallyday au Parc des Princes en 2003.

Dans cet Acte II, vous pourrez redécouvrir les chansons suivantes :

Je te promets

Le pénitencier

J’aimerais pouvoir encore souffrir comme ça

À propos de mon père

Love me tender

Quelques cris

Ce que je sais

Laura

Mirador

J’la croise tous les matins

La musique que j’aime (avec la participation exceptionnelle de Greg Zlap)

Ne me quitte pas