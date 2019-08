Jean-Pierre Mocky était "son propre maître", confie Philippe Labro

publié le 08/08/2019 à 18:42

Le monde du cinéma français est en deuil. Jean-Pierre Mocky est décédé le 7 août 2019 à 90 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. Il était scénariste, réalisateur, comédien. Très souvent invité sur les plateaux de télévision pour son tempérament bien trempé, il était considéré comme "l'anar" du cinéma français.

Libre, c'est le mot qui revient au long de sa carrière. Jean-Pierre Mocky était un homme et un cinéaste libre. "Les hommes libres se mettent tout le monde à dos. C'était un mal-aimé, il s'est mis la terre entière à dos. Et en même temps, sa liberté consistait à être son propre maître", confie Philippe Labro, au micro de RTL. "Il a fait des choix sociétaux et politiques. La satire l'emporte sur l'ironie et la dérision. Ce n'est pas tout à fait rien l'oeuvre de Mocky. Évidemment, il a été un peu marginal par rapport à la Nouvelle Vague à laquelle il n'appartenait vraiment pas, mais il n'empêche que Godard et les autres lui ont souvent rendus hommage", poursuit le journaliste.

Mais son franc-parler lui a joué des tours dans le milieu et il s'est souvent plaint de réaliser des films avec trois francs six sous. "Il ne pouvait rentrer véritablement dans la catégorie des grands metteurs en scène qui ont de gros moyens, cela ne lui aurait pas plu. C'était un bricoleur d'une certaine manière, un artisan. Il fallait donc aussi qu'il aitt cette contrainte de ce peu d'argent (...) c'est grâce à cette contrainte qu'il a souvent fait de bons films", conclut Philippe Labro.