publié le 10/12/2020 à 09:32

Place ce matin à une chanson qui a marqué la France giscardienne et qui depuis, est devenue un classique : Le France de Michel Sardou a tout juste 45 ans. C’est après avoir vu en Californie un autre paquebot, le Queen Mary, transformé en hôtel que le parolier Pierre Delanoë a eu l’idée de dénoncer en chanson le désarmement du France décidé par Giscard en 1974.

Delanoë et Sardou se sont retrouvés à la montagne, à Megève, et un soir le parolier a posé une feuille dans la chambre de Sardou : "Je suis le France, pas la France (démerde-toi) !". Michel Sardou a écrit la suite, nu sur une chaise en osier m’avait-il raconté, il a eu l’idée de faire parler le bateau, sur cette mélodie lyrique imparable composée par Jacques Revaux. Voilà comment est née Le France. Découvrez une version collector, extrait de l’album Ils chantent Sardou, sorti en 1998. 13 artistes revisitaient ses chansons, et parmi eux : Gérard Lenorman.

C’est moins grandiloquent que Sardou, mais il s’en sort bien Gérard Lenorman, version plus sentimentale que patriotique, ça aurait pu être sa chanson, c’est assez troublant. Sardou avait confié à RTL que le président Giscard d’Estaing était furieux que cette chanson remette l’histoire du France en Une en 1975, si bien qu’il avait eu droit dans la foulée à un redressement fiscal.