Il est un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique, qu'il a traversée dans tous les sens depuis ses 18 ans. Philippe Labro était l'invité de RTL soir ce mardi 3 novembre, à quelques heures de l'élection présidentielle américaine tant attendue.

Si les sondages sont quasi unanimes et envoient tous Joe Biden à la Maison Blanche, pour Philippe Labro, ce qui fera la différence entre les deux candidats ce sont seulement "trois ou quatre États clé (swing states) dans lesquels les changements démographiques peuvent permettre aux démocrates de l'emporter", explique l'écrivain qui cite à titre d'exemple le Texas, où "il y a une population beaucoup moins conservatrice qu'autrefois. Il y a des jeunes, des étudiants, des latinos".

"L'Amérique n'est pas simple, d'ailleurs l'Amérique ne rime pas avec logique", rappelle Philippe Labro. Et si les personnalités de Donald Trump et de Joe Biden sont totalement opposées, ce grand connaisseur de l'Amérique souligne que "le choix n'est pas seulement dans les personnalités, il est dans les programmes ou plutôt le manque de programmes, parce que Trump a un programme chaotique et désordonné et Biden a un programme à peu près convenable. Mais effectivement, ce sont deux Amériques différentes et c'est d'ailleurs le problème qui se pose en ce moment et qui me fait craindre qu'on débouche sur du désordre, et peut-être du chaos".

Pour les résultats d'une élection, vous avez des gens se barricadent Philippe Labro





Cela dépendra du résultat, quel qu'il soit, précise le journaliste : "Si le résultat est suffisamment positif et clair, il n'y aura peut-être pas trop de controverses", à l'inverse, s'il y a un peu de confusion, cela peut entraîner du chaos, ce que redoute le spécialiste.

Philippe Labro, qui a pourtant vécu de nombreuses élections américaines, admet ne "jamais avoir vu ce qu'il se passe en ce moment". "Jamais de ma vie je n'avais assisté à une chose pareille", insiste l'écrivain. "Vous imaginez quand même que pour les résultats d'une élection, vous avez des gens qui se barricadent en ce moment à Washington et à New York, qui mettent des plaques de bois devant leurs vitrines ou même devant leurs appartements".

"Je ne pense pas que l'Amérique va chuter (...) néanmoins la division elle est là", conclut Philippe Labro.