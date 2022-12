Jean-Jacques Goldman : comment il a convaincu Céline Dion de collaborer avec lui

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman pendant l'enregistrement d'"Une fille et quatre types"

Au début des années 1990, la chanteuse canadienne Céline Dion commence à se faire un nom outre-Atlantique. Jean-Jacques Goldman suit sa carrière de très près. Persuadé qu'elle peut prendre une place inoccupée sur la scène musicale française, l'artiste décide de contacter Céline et son manager (et futur mari) René Angélil.

Après lui avoir proposé de rejoindre la troupe des Enfoirés et d'interpréter avec lui le titre Là-bas, Goldman fait part de son envie d'écrire un album entier à la chanteuse, comme le raconte Éric Jean-Jean dans un podcast inédit consacré à Jean-Jacques Goldman. La tâche s'annonce difficile car Luc Plamondon a déjà proposé de composer pour elle en français.

Mais Goldman est déterminé. Il décide de composer quelques maquettes et avant de s'y mettre, il réalise un vrai travail de journaliste. Il demande un dossier de presse à Sony, leur maison de disques commune, se documente, lit toutes les interviews et écoute toutes ses chansons pour être sûr de coller parfaitement à la personnalité de l'artiste québécoise.

Goldman en opération séduction pour Céline Dion

Un travail d'investigation de huit mois : "Entretemps, ma vision de sa voix a évolué. J'avais une impression très 'chanson française traditionnelle' et je me suis rendu compte qu'elle avait un registre rythm'n'blues" explique Goldman dans un entretien pour Libération en mars 1995.

Quelques mois plus tard, Céline et René retrouvent Jean-Jacques en studio pour écouter des maquettes préparées par le chanteur. Et c'est le coup de foudre : l'accord est signé et Goldman se voit confier l'écriture de son premier album en français. Neuf chansons étaient prévues au départ, il y en aura finalement douze.