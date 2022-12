Jean-Jacques Goldman : comment l'artiste a travaillé avec Coluche pour les Restos du coeur

L'histoire commence lorsque Coluche entre dans la loge de Jean-Jacques Goldman : "Il nous faudrait une chanson pour les Restos du Cœur, un truc qui cartonne. Toi tu sais faire." L'humoriste lui donne une semaine pour l'écrire.

Finalement, trois jours ont suffi pour écrire ce tube caritatif et fédérateur. Motivés par l'élan de solidarité, qui a rassemblé largement les Français au cours de l'été à l'occasion du concert "Touche pas à mon pote", plusieurs artistes se mobilisent à nouveau, cette fois-ci pour les Restos.

Nathalie Baye, Michel Drucker, Coluche, Jean-Jacques Goldman et les choristes Catherine Bonnevay et Francine Chantereau enregistrent leur partie dans le célèbre studio Gang à Paris. Quant à Michel Platini, c'est dans les vestiaires de la Juventus de Turin qu'il enregistra sa voix et Yves Montand le fera chez lui au micro de Laurent Cabrol.

Trente ans plus tard, l'hymne des Restos est toujours d'actualité

Dès sa sortie, la Chanson des Restos est un immense succès, avec plus de 500.000 exemplaires vendus. L'argent généré avait permis de distribuer plus de huit millions de repas dans toute la France.

Pour remercier Jean-Jacques Goldman, Coluche lui offre une guitare électrique Gretsch vintage, qu'il lui apporte en personne, chez lui. Le chanteur gardera un souvenir ému de ces deux heures en tête-à-tête avec l'humoriste. "Il a grandi dans la banlieue, nous avions une espèce de passé commun. On s'est dit au revoir sur le pas de la porte." Quelques mois plus tard, Coluche se tue dans un accident de moto.

Mais Goldman n'a jamais abandonné le projet lancé par Coluche et fonde la troupe des Enfoirés en 1989, qu'il dirige jusqu'en 2016. Aujourd'hui, la chanson et la tournée solidaires continuent de rapporter des fonds pour les campagnes des Restos du Cœur. En 2022, 142 millions de repas ont encore été distribués à des personnes dans le besoin.

