"Star Academy" : Céline Dion et Jean-Jacques Goldman invités ?

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman pendant l'enregistrement d'"Une fille et quatre types"

La Star Academy revient le samedi 15 octobre sur TF1. Selon nos informations, il n'est pas impossible que l'émission reçoive un soir Céline Dion, mais aussi Jean-Jacques Goldman. Ce dernier avait participé autrefois au programme - son fils Michaël est le directeur de cette nouvelle mouture. L'animateur est toujours Nikos Aliagas, livré avec le programme.



Pour un "plaisir solitaire" et après une semaine de programmes très sombres, Isabelle Morini-Bosc vous recommande le début de la saison 3 de Tropiques criminels avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye, un duo épatant de flics composé de Sonia, mère de famille plus posée que reposée et Agathe bordélique, fonceuse, accro au sexe qui doit se marier. Une fiction crédible et bien jouée. Autre programme pour rire : Maison à vendre sur M6 avec Stéphane Plaza.

À noter aujourd'hui, la sortie de la chanson enregistrée entre Mireille Mathieu et le chanteur Arno, juste avant la mort de cet artiste belge en avril dernier. Cet iconoclaste a toujours adoré la demoiselle d'Avignon et répété que sa dernière volonté était d'enregistrer une chanson avec elle avant de mourir. Il l'avait appelée, elle avait dit oui. Mais devenu intransportable, il avait envoyé une maquette de la Paloma, Mireille devant caler sa voix dessus. Et au moment où elle enregistrait dans un célèbre studio du sud de la France, il s'est laissé partir. "C'était quelqu'un de complet, généreux", racontait Mireille Mathieu à RTL, très émue.

