Céline Dion : le tube, écrit par Goldman, qui a fait pleurer la chanteuse

publié le 03/03/2021 à 22:00

Nous sommes en 1993. Céline Dion cartonne en France avec sa chanson Ziggy, 2e du Top 50. Jean-Jacques Goldman découvre alors la Canadienne à la télévision, et est tout de suite impressionné par la puissance de sa voix. Il contacte alors Céline Dion ainsi que son manager et mari, René Angelil, pour proposer à la chanteuse de participer au concert des enfoirés qu’il organise au Grand Rex. Goldman en ressortira encore plus séduit par sa voix, et décide de lui écrire un album entier : D'eux, qui sortira en 1995.

Lorsque Goldman présente ses chansons au couple, une en particulier marque les esprits : Pour que tu m'aimes encore. À la première écoute, Céline Dion et son mari sont tellement touchés qu'ils se mettent tous les deux à pleurer, à la grande surprise de Goldman, qui n’avait pas imaginé qu’elle aurait un tel impact sur eux.

Encore aujourd’hui, Céline Dion parle de ce tube comme du plus grand de son répertoire français. René, lui, disait qu’il est "l’hymne à l’amour de Céline". La chanson sera choisie comme premier single de l’album, et restera 12 semaines numéro 1 des ventes en France et la chanson la plus diffusée par les radios françaises au cours de l’année 1995.

Un single français au succès international

Le single sortira également dans les pays anglophones et deviendra l’un des rares singles en français à connaître un succès international. Pour que tu m'aimes encore remportera aussi le prix de la chanson de l’année aux Victoires de la musique, en 1996.

Le titre avait failli donner son nom à l’album, avant que Goldman suggère "D’eux", en référence aux trois hommes qui ont écrit pour Céline Dion : Erik Benzi, Jill Kapler et Goldman lui-même. Un album, également en forme de jeu de mot : D’eux, que l’on peut aussi entendre comme le chiffre deux, fruit d’une collaboration entre deux artistes : Jean-Jacques Goldman et Céline Dion.