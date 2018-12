et Nassim Aziki

publié le 12/12/2018 à 12:08

Ce sont les hits RTL 2018. 39 chansons sur deux CDs. C'est clairement le meilleur de la programmation de RTL. Chez les francophones, on note : Jane, Zazie, Julien Clerc, Clara Luciani, Juliette Armanet, Calogero, ou bien encore Angèle. Ils sont tous présents sur ce disque qui est sorti le 30 novembre dernier.



Ils se sont tous illustrés cette année 2018 avec des titres enchanteurs qui ont su séduire le public. Chez les anglophones : George Ezra, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, Maroon 5 ou Paul MCCartney.

L'un des duos les plus marquants de l'année est également présent : Vianney et Maître Gims, avec leur immense tube sorti au printemps, La même. Leur clip cumule actuellement plus de 110 millions de vues sur YouTube. Le single a très rapidement été sacré disque de diamant. La compilation Les Hits RTL 2018 saura assurément vous divertir.