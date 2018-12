publié le 04/12/2018 à 11:19

Un beau tandem pour une belle comédie... Le chanteur Vianney et la comédienne Fanny Ardant se retrouvent côte à côte dans le nouveau film de Diane Kurys, Ma mère est folle. Le long-métrage raconte l'histoire d'une maman et son fils. Il ne lui parle plus mais elle va forcer les retrouvailles au cours d'une virée en voiture destinée à la sortir d'un mauvais pas. Ma mère est folle tient à la fois de la tendresse et du burlesque.



Diane Kurys signe un nouveau beau portrait de femme, sa constante depuis Diabolo menthe. À l'écran, l'association Fanny Ardant, (l'expérience de 68 films) et Vianney, (le débutant, c'est son premier long-métrage) fait mouche.

"La seule présence de Fanny m'a donné énormément envie de me lancer dans cette aventure-là. J'avais toujours perçu chez Fanny quelque chose dont je me sentais familier. Donc, j'ai pensé que tourner avec elle serait quelque chose qui m'inspirerait et qui du coup pourrait me permettre de donner un peu le meilleur de moi-même pour une première expérience", a confié le chanteur de 27 ans.

> Bande annonce officielle de Ma mère est folle de Diane Kurys

La comédienne de 69 ans nous raconte ses souvenirs de tournage aux côtés du jeune artiste. "Je me sentais bien avec Vianney. Je ne me disais pas 'Oh là là c'est un acteur, quelle barbe !'. J'aime beaucoup la compagnie des garçons puisqu'ils font rire et Vianney est quelqu'un qui fait rire. Il a une sorte de gravité de sage antique", a-t-elle expliqué au micro de RTL.



Diane Kurys s'est beaucoup amusée à les regarder tourner. Notamment dans les scènes de voitures où, entre les prises, la volcanique Fanny Ardant a gentiment provoqué le timide Vianney qui lui avait fait découvrir la chanson GunShot Maître Gims. "Elle adorait cette chanson", a déclaré avec beaucoup d'humour le jeune artiste.



Ma mère est folle, le nouveau film de Diane Kurys est à découvrir mercredi 5 décembre 2018 dans les salles de cinéma. À noter que les comédiens et comédiennes Patrick Chesnais et Arielle Dombasle font partie du casting.