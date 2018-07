Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss (Official Video)

publié le 20/07/2018 à 12:44

Après le succès retentissant du morceau Despacito, l'été 2017, les titres électros font un véritable retour en force. Posté en ligne début mai, le duo entre le DJ Calvin Harris et la popstar en devenir, Dua Lipa, cumule déjà 210 millions de clics. Leur chanson s'appelle One Kiss et fait un véritable carton. Une autre belle sensation musicale pour cet été 2018, l'association entre le plus célèbre des DJ français, David Guetta et l'Australienne Sia. Leur chanson Flames est purement addictive.



Du côté des chansons françaises, on note la reprise de Bella Ciao, de Maître Gims et ses compères, Vitaa, Dadju et Slimane. Le titre est aussi populaire que celui que le chanteur aux lunettes a sorti avec Vianney, La même. Un duo qui cumule près de 70 millions de vues sur la plateforme Youtube.

Enfin, Chris (anciennement Christine and the Queens) et sa chanson Damn, dis-moi, en collaboration avec Dâm-Funk est un véritable succès. Cette dernière comptabilise 3,5 millions de vues sur Youtube. De quoi faire patienter, les fans de l'auteur-compositrice de 30 ans, jusqu'au 21 septembre 2018, date de la sortie prévue de son album.

20 juillet 2018