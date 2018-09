Ed Sheeran sera à Lyon et Bordeaux dans le cadre de sa tournée européenne

publié le 20/09/2018 à 17:02

Il sera de passage en France pour deux dates exceptionnelles. Ed Sheeran, le chanteur aux près de 15 milliards de vues sur YouTube, sera à Lyon (Groupama Stadium), le 24 mai 2019 et à Bordeaux (Matmut Atlantique), le 29 mai, dans le cadre de sa tournée européenne. L'annonce a été dévoilée sur le site internet de l'artiste, ce jeudi 20 septembre 2018.



Les billets seront mis en vente à partir du 27 septembre prochain à partir de 11 heures du matin. Les prix oscilleront entre 65 à 84 euros. Les places seront disponibles uniquement dans les points de vente habituels et officiels (livenation.fr, digitick.com, fnacspectacles.com et ticketmaster.fr digitick.com).

Du haut de ses 27 ans, l'auteur-compositeur-interprète et guitariste connaît une belle carrière. Il a écoulé 14 millions de copies de son deuxième album, X, dans le monde entier. En 2017, Ed Sheeran est le chanteur ayant le plus vendu d'album au monde selon IFPI.