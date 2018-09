publié le 12/09/2018 à 09:53

Lenny Kravitz a beaucoup douté au début de la création. Il s'est donc envolé aux Bahamas où il possède une maison. Au calme, il s'est retourné vers ses racines rock, funk et des figures comme Marvin Gaye ou Johnny Cash. Et des titres très politiques ont vu le jour. L'interprète de Low publie un onzième album studio, intitulé Raise Vibration, à l'aspect engagé, comme en témoigne la chanson Here To Love.



"L'album évoque de nombreux problèmes auxquels on fait face aujourd’hui. Il s'appelle Raise Vibration (Augmente les vibrations) car je crois que l'on doit élever nos consciences à un plus haut niveau (...) La ségrégation n'a rien à faire dans notre époque. On doit travailler ensemble (...) Beaucoup des chansons sont nées dans mes rêves", confie le chanteur de 54 ans.

Lenny Kravitz donnera cinq concerts en 2019, en France, notamment le 16 mai à Lyon, le 20 mai à Nantes ou bien encore le 5 juin à Paris.

"Raise Vibration" est le 11e album studio de Lenny Kravitz Crédit : BMG Rights Management (UK) Limited

Également dans Laissez-vous tenter du 12 septembre 2018

Dans l'actualité musicale, on note aussi le retour de Thomas Dutronc. Le chanteur a publié, le 7 septembre dernier, son nouvel album, baptisé Live Is Love. Un formidable album live, le premier depuis le début de sa carrière en 2007.



Mais ça n'est pas un live comme les autres. L'artiste s'est payé le luxe d'enregistrer tous les concerts de sa tournée et de choisir la meilleure prise pour chaque titre. Il est parti sur les routes avec les meilleurs musiciens de jazz manouche. La moitié du disque est composée de morceaux et reprises inédites comme le fabuleux titre Love de John Lennon.



La musique respire, le chanteur s'efface derrière ses musiciens à de multiples reprises. Ce qui fait de cet album un ovni : à la fois un best-of, un live et un disque de pur jazz. "Sur cet album, on a réussi à capter beaucoup de moments de grâces et d'émotions et puis des moments où ça envoie avec une espèce d’énergie", explique l'artiste.



Thomas Dutronc donnera quatre concerts au Flow à Paris en octobre 2018.



"This Is Love" est sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Universal Music Division Decca Records France