publié le 15/11/2018 à 11:04

Son retour sur le devant de la scène musicale était attendu. Zaz sort ce jeudi 16 novembre 2018 son quatrième album studio, intitulé Effet miroir. La chanteuse de 38 ans avait cartonné avec son précédent disque, Recto verso - écoulé à 1,5 million d'exemplaires - en mai 2013.



Son retour est marqué par cette envie de montrer d'autres facettes, notamment une couleur beaucoup plus rythmée. Deux tiers de l'album est up tempo, pop-rock, comme en témoigne le morceau Nos vies.

Zaz signe trois textes et s'est entourée de Raphaël, Gaël Faye, Matthieu Boogaerts ou Ben Mazué pour mieux se raconter. Il y a une tonalité plus personnelle et autobiographique dans cet opus. Elle évoque, par exemple, son côté grande gueule dans la chanson Je parle. "je suis assez provocatrice mais c'est surtout, je pense, que j'ai un manque de filtre.(...) Je suis très spontanée", a confié l'artiste au micro de RTL.



Pochette de l'album "Effet miroir" Crédit : Play On

On savait que Zaz a un sacré caractère. Elle fait, par contre, d'autres confidences entre les lignes de ses nouvelles chansons. "J'ai ce caractère là, j'aime bien l'intensité, j'en veux toujours encore plus.(...) Je suis beaucoup moins dure, je me juge beaucoup moins, j’essaye d'être beaucoup plus bienveillante et douce et c'est là où il y a une forme de paix qui s'installe. (...) Dans ce disque j'avais envie de douceur et de moins hurler. Des messages forts peuvent passer aussi avec plus de douceur".



La chanteuse démarre sa tournée le 27 février 2019. Elle chantera notamment à Paris Bercy le 22 mars.