INVITÉ RTL - The Rolling Stones : "Mick Jagger et moi, on est comme des frères", dit Keith Richards

Les Rolling Stones sont de retour. Le groupe britannique publie ce vendredi 20 octobre son 24e album studio, Hackney Diamonds. Ce disque arrive après une période compliquée avec le Covid-19, la mort de Charlie Watts en 2021, remplacé aujourd'hui par Steve Jordan. Sa relation avec Mick Jagger, l'origine du titre du nouvel album… Keith Richards s'est livré sur RTL au micro d'Éric Jean-Jean.

"C'est la personne la plus proche de moi. Je suis enfant unique mais je dirais que les personnes les plus proches sont parfois comme des frères", confie le guitariste des Rolling Stones au sujet de Mick Jagger. "Parfois, on n'est pas d'accord, mais à cause de notre position, Mick et moi, les gens ne parlent que de ça. C'est vraiment comme être des frères en public, c'est encore ce qu'il se passe aujourd'hui. Parfois, on se dispute et parfois pas".

"Nous sommes très proches, c'est mon frère. Il est plus proche de moi que n'importe qui", souligne Keith Richards. "Bien sûr, parfois on se rentre dedans, on a des idées différentes sur telle ou telle chose. Mais c'est à ça que servent les frères".

Leur prochain album, Hackney Diamonds, se réfère à l'argot londonien, explique-t-il. "Nous étions en train de réfléchir autour des idées de titre. Ça tournait autour de 'Hit and Run' (délits de fuite) ou de 'Smash and Grab" (petits casses)", raconte le guitariste. "En fait, 'Hackney Diamonds' c'est aussi un terme de Londres en argot pour parler de vols de bijoux. Il y a aussi les bagarres du samedi soir, avec beaucoup de verres brisés, c'est aussi le 'Hackney diamond'".

