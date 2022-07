"See you tomorrow at Groupama Stadium" (On se voit demain au Groupama Stadium, en français). Voilà le message posté lundi sur ses réseaux sociaux par Mick Jagger.

La star des Rolling Stones joue en effet ce mardi soir à Lyon (plus précisément à Décines-Charpieu) pour un concert qui s'annonce grandiose où 50.000 personnes sont attendues. En attendant de monter sur scène, le Britannique a profité des charmes de la capitale de la gastronomie lyonnaise.

Comme l'ont montré plusieurs photos postées sur son compte Instagram, Mick Jagger a profité de la journée de lundi pour visiter la ville. Il a ainsi été aperçu place Saint-Jean, place des Terreaux ou sur la colline de Fourvière. L'artiste s'est même arrêté boire une bière dans le Ier arrondissement. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux, on découvre le Britannique devant la Taverne du perroquet bourré, un bar situé rue Sainte-Catherine.

