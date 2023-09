Pourquoi les Rolling Stones sont devenus le groupe le plus rentable de l'histoire du rock grâce à un prince

Ce mercredi 6 septembre sort le 24e album studio des Rolling Stones, le premier depuis 18 ans. Son nom : Hackney diamonds. Ce groupe est devenu le plus rentable de l'histoire du rock grâce à un prince. Un vrai prince, le prince Rupert Loewenstein, descendant de Louis de Bavière. Noble mais surtout financier et banquier. Mick Jagger le rencontre en 1970 dans un club de Londres. À cette époque, les finances des Stones sont comme leur célèbre logo : elles tirent la langue. Pire, ils sont en situation de faillite !

S'ils sont de la Sympathy for the devil, ils en ont moins pour tout ce qui est business et contrat. Résultat, à leur début, par méconnaissance, ils ont cédé tous leurs droits à leur manager. Dont ceux de Satisfaction. Ils sont à sec. Pour vous dire à quel point quand le fondateur du célèbre magazine Rolling Stones propose la moitié des parts à Mick Jagger, il refuse. Pas le choix, il faut mettre l'équivalent de 12.000 euros et il ne les a même pas !

Ils sont dans la mouise surtout que, manque de bol, le premier ministre anglais de l'époque vient de décider les plus hauts revenus des résidents britanniques à 90% ! Et que, encore plus manque de bol, les Stones ont "oublié" de payer leurs impôts depuis cinq ans.

Voilà pourquoi Elton John, David Bowie et d'autres se sont barrés fissa d'Angleterre. Et c'est le premier conseil que leur donne le prince Loewenstein. C'est comme ça que Mick Jagger s'installe près d'Antibes, Keith Richards de Nice, Bill Wyman vers Grasse et le batteur Charlie Watts dans une ferme près d'Anduze dans le Gard où il allait encore avant sa mort il y a deux ans. Exil fiscal on Main Street.

Grâce au prince Loewenstein, ils récupèrent leurs droits et bâtissent un empire en montant quatre sociétés aux Pays-Bas. Plus par amour du blé que des tulipes vu que là-bas, les royalties ne sont pas taxées. Merci Rupie the Groupie, surnom donné au Prince par Jerry Hall, l'ex de Mick Jagger. Faut dire, c'était devenu un intime. C'est chez lui que Jerry Hall a fait une scène à Jagger en 1991 après avoir découvert qu'il fricotait avec un mannequin italien, une certaine Carla Bruni.

Ce fameux prince a été malheureusement moins résistant que ses clients. Il est décédé en 2014. Grâce à lui, les Stones pèsent aujourd'hui plus d'un milliard d'euros. À leur propos, il disait d'ailleurs, je cite : "Je suis leur directeur de banque, leur psychiatre et leur nounou. Je m'entends très bien avec eux. La seule chose que je n'aime vraiment pas, c'est leur musique." Il y en a suffisamment qui l'aiment pour en faire des nababs.