Indochine en "concert très très privé" sur RTL2 le vendredi 12 février 2021

Pandémie oblige, nous n'avons pas encore de date précise pour savoir quand nos salles de concerts pourront rouvrir. Mais en attendant de pouvoir applaudir vos artistes préférés en personne, RTL2 vous propose quelques concerts très très privés.

Tout au long du mois de février, RTL2 diffusera un "concert très très privé" par semaine. Julien Doré, Indochine, Jérémy Frerot et Catherine Ringer s'inviteront chez les auditrices et les auditeurs chaque vendredi dès 19 heures. Présentés par Stéphanie Renouvin, ces concerts gratuits seront des moments uniques et privilégiés à découvrir sur RTL2.

Après un premier concert signé Julien Doré, c'est au tour du groupe de Nicola Sirkis, Indochine, de se produire le 12 février 2021 à partir de 19 heures. Un spectacle que vous pourrez suivre en live vidéo sur RTL2.fr et l'application RTL2 (dont la toute nouvelle version est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l'AppStore d'Apple).

Ce concert, qui aura lieu dans le futuriste espace Niemeyer à Paris, sera une très belle façon de commencer les célébrations des 40 ans d'Indochine perturbées par la pandémie. La fête a déjà commencé avec la sortie d'une première compilation, Singles Collection 2001-2021, en août 2020. Le deuxième volet, 1981-2001, a été livré en novembre. Une tournée des stades - avec scène au milieu de la foule et écran géant à 360° - était programmée pour le retour des beaux jours cette année. Il faudra sans doute être un peu plus patient pour découvrir ce Central Tour dans les prochains mois.

Calendrier des "concerts très très privé" à venir sur RTL 2 :

- Vendredi 12 février à 19h, Indochine

- Vendredi 19 février à 19h, Jérémy Frerot

- Vendredi 26 février à 19h, Catherine Ringer

