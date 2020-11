Indochine & Christine and the Queens - 3SEX (Clip officiel)

publié le 25/11/2020 à 18:00

C'est une des plus célèbres chansons du groupe qui renaît. 3e sexe d'Indochine, immense tube de l'album 3 né en 1985, a droit à un tout nouvel écrin musical. Nicola Sirkis reprend ce titre incontournable 35 ans après sa création et il unit sa voix à celle de Christine and The Queens. Une chanson idéale pour lier deux artistes qui ont toujours revisité les codes des genres, de la virilité féminine et de la féminité virile. Une évidence presque.

Nicola Sirkis et Christine and the Queens se sont retrouvés pour tourner un clip, en noir et blanc, présenté ce 25 novembre 2020 sur les réseaux sociaux. Cette version de 3e sexe rebaptisé 3Sex a été entièrement retravaillée. Elle sera intégrée, avec la version originale de 1985, dans le deuxième volume de Singles Collection 1981-2001 qui reviendra sur les débuts du groupe.

Un album qui sortira le 11 décembre prochain et dont la précommande est d'ores et déjà ouverte. On ne résiste pas à l'envie de vous faire (re)découvrir le clip originel, histoire de voir toutes les différences du style et de l'arrangement.

