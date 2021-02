Indochine : comment leur scénographie nous met la tête dans les étoiles

publié le 12/02/2021 à 06:30

Indochine ce n'est pas que de la musique et des textes. Le groupe de Nicola Sirkis a toujours fait très attention à son image et aux images. Outre les looks toujours très travaillés et les coupes de cheveux qui font désormais office de signature ou de petit événement, Indochine a toujours affiché un goût certain pour les atmosphères. Cela peut se voir naturellement dans les clips du groupe souvent chargés en symboles que les "Indofans" aiment décrypter. Mais cela passe aussi beaucoup pour les choix scénographiques.

Indochine dans les oreilles avec les albums, dans la télé ou sur Internet avec les clips, c'est déjà quelque chose. Indochine en concert, c'est une expérience sensorielle totale. Nicola Sirkis et ses musiciens pourraient se permettre de simplement enchaîner les tubes en ne mettant que leurs corps et leurs instruments en avant mais depuis plusieurs tournées ils aiment innover et impressionner.

À l'instar d'autres monuments de la scène française comme Johnny Hallyday ou Mylène Farmer, Indochine n'oublie pas de faire de ses concerts géants des spectacles. Ecrans géants, scènes centrales, projections... Indochine met les petits plats dans les grands.

Voyage intersidéral

Cette technique est nécessaire pour impressionner les fans qui suivent le groupe depuis 40 ans. Indochine se doit d'offrir des nouveautés et son lot de références et de petits rituels. C'est aussi une nécessité pour créer une atmosphère enveloppante dans des stades gigantesques. Récemment, dans la tournée 13 Tour, Indochine a offert un véritable voyage spatial à son public. A l’AccorHotels Arena de Paris en 2018, tous les regards étaient braqués vers le toit transformé en l’étrange ovni-écran géant. Le public, hypnotisé, comme dans Rencontres du troisième type, ne pouvait être qu'impressionné par les formes et les lumières.

Lorsque le groupe ne pouvait pas maîtriser le plafond, faute de toit, et devait se contenter de jouer avec un ciel bien réel, il nous embarquait tout de même. La scénographie du concert anniversaire de Lille par exemple était extrêmement bien travaillée avec un gigantesque écran capable de plonger le public dans un voyage interstellaire. Le plafond était occupé par des centaines de projecteurs astucieusement programmés pour réaliser des figures géométriques et offrir, tout au long du concert, une ambiance et une profondeur aux différents tableaux d'Indochine.

De quoi parfaitement accompagner l'apocalyptique Black Sky qui accompagnait l'entrée en scène de Nicola Sirkis et ses musiciens. Le noir et le rouge, couleurs fondamentales du groupe, dominaient. L'écran propulsait le public dans un voyage spatial entre planètes rougeoyantes, astéroïdes et nébuleuses colorées. Entre ces images dignes d'un film de science-fiction, on distinguait un cœur ou l'iris d'un œil cachés parmi les astres. Ce n'est pas un vide intersidéral froid que propose le groupe mais un univers curieusement organique.

Indochine ne joue pas seulement sur les ambiances sombres ou mélancoliques. Le groupe sait parfaitement maîtriser les couleurs et les confettis lorsqu'ils veulent faire des cadeaux à leurs fans et offrir à un public qui mélange allègrement les générations un moment de joie partagée. Le feu d'artifice de ce concert lillois qui fêtait l'anniversaire de Nicola Sirkis par exemple était un bel exemple de cette flamboyance.

En attendant le Central Tour...

> Indochine - Black City concerts au Stade de France 2014 (Live)

En 2010 pour le Putain de Stade de France, Indochine avait là encore opté pour des écrans géants et un podium central pour communier avec le public. Avec les Black City Concerts, le groupe s'amusait à de la pyrotechnique, des balles de couleur géante et des rayons de lumière virevoltants.



Pour fêter les 40 ans du groupe, Indochine a aussi, en boîte, une tournée d'anniversaire qui attend que la pandémie de coronavirus veuille bien cesser. Ce Central Tour présentera un dispositif scénique très particulier. "Central" à cause de la scénographie inédite pensée par le groupe. "La scène sera au centre du public, avec un écran à 360°. Personne ne sera lésé au niveau visibilité ou pour l'écoute. Et pas de carré or, ou VIP, ces trucs tellement abjects", assurait Nicola Sirkis l'an dernier. "Je ne suis pas inquiet de nature. C'est dans un an. Mais on a déjà mis des options sur 2022 au cas où, prévenait-il. Jouer pour un public masqué, qui n'a pas le droit se lever, ce n'est pas le but. Ce serait trop ridicule, on veut célébrer 40 ans d'activité, dans la communion. Pour l'instant, on ose, on y croit".



En attendant cette communion, Indochine continue de surprendre. Pour RTL2, le groupe va offrir à ses fans un concert gratuit le 12 février 2021 à partir de 19 heures. Un concert très très privé et sans public mais qui a été donné (et filmé) dans l'espace Niemeyer à Paris. La grande coupole blanche rétro-futuriste de ce lieu si particulier permet à Indochine de continuer son grand voyage spatial en nous invitant cette fois dans un planétarium ou au cœur de leur vaisseau-mère. Projections de vagues, de motifs géométriques... Il vous suffira de vous rendre sur l'application RTL2 pour décoller une nouvelle fois avec le groupe et découvrir leur nouvelle création.

À bord du vaisseau Indochine lors du "Concert très très privé" de RTL2 Crédit : Béranger Tillard / RTL2