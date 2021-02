Indochine : comment suivre leur "concert très très privé" du 12 février ?

publié le 11/02/2021 à 14:33

Les concerts vous manquent ? Vous espériez voir Indochine pour leur très attendu Central Tour d'anniversaire ? Si nous ne pouvons pas exactement exaucer ces souhaits pour vous, RTL2 vous offre plusieurs concerts très très privés, gratuits et dans le pur respect des normes sanitaires. Après la prestation de Julien Doré, c'est au tour du groupe de Nicola Sirkis, grand habitué des stades et des shows spectaculaires de s'illustrer à l'antenne de la radio musicale.

Tout au long du mois de février, RTL2 diffuse un "concert très très privé" par semaine. Julien Doré, Indochine, Jérémy Frerot et Catherine Ringer s'inviteront chez les auditrices et les auditeurs chaque vendredi dès 19 heures. Présentés par Stéphanie Renouvin, ces concerts gratuits seront des moments uniques et privilégiés à découvrir sur RTL2.

Ce 12 février 2021, c'est à Indochine d'occuper la scène. Pas la peine de passer à la billetterie, vous pourrez suivre ce concert sur l'antenne de RTL2 mais aussi en live vidéo sur RTL2.fr et l'application RTL2 (dont la toute nouvelle version est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l'AppStore d'Apple).

Ce concert, qui aura lieu dans le futuriste espace Niemeyer à Paris, sera une très belle façon de commencer les célébrations des 40 ans d'Indochine perturbées par la pandémie. Indochine a toujours su mettre en avant des scénographies audacieuses et les vrais fans savent que le visuel est presque aussi important que le son avec Indochine. Raison de plus de regarder ce concert en attendant de retrouver les salles et les stades dans les prochains mois.

Les concerts vous manquent ? Retrouvez @indochinetwitt en live vidéo pour leur Concert Très Très Privé RTL2 vendredi 12 février à 19h sur #RTL2, https://t.co/nCNeBgAW1J et sur l'application RTL2 ! #CTTPRTL2



👉 Vous avez prévu de suivre l'évènement ? 👇 pic.twitter.com/FF8hz0UNDa — RTL2officiel (@RTL2officiel) February 8, 2021