Indochine : qui est Bob Morane, le héros du titre culte "L'Aventurier" ?

Vous avez déjà probablement chanté, dansé, sauté et hurlé sur L'Aventurier d'Indochine. Titre culte du groupe sorti en 1982, il a grandement participé au succès colossal d'Indochine, qui fête bientôt ses 40 ans de carrière. Une mélodie dynamique, un refrain entraînant, des paroles qui vous font voyager "dans la jungle Birmane", L'Aventurier n'a pas fini de nous faire danser (quand il sera de nouveau possible de faire la fête).

Mais, qui est ce Bob Morane dont Nicola Sirkis chante les aventures ? À l'occasion du concert très très privé d'Indochine, le 12 février à partir de 19h sur RTL2 et RTL2.fr, (re)découvrez l'histoire du héros de l'Aventurier (avant de chanter à tue-tête).

Robert "Bob" Morane est le héros des romans, adaptés ensuite en bandes dessinées de l'auteur belge Henri Vernes. Bob Morane né dans les années 50 et vit une multitude d'aventures où se mêlent histoire d'amour, espionnage, science-fiction. Son plus grand ennemi est L'Ombre Jaune, tout comme Miss Ylang-Ylang, cheffe du SMOG, une organisation internationale de mercenaires et de bandits et dont il est amoureux.



> Indochine - L'aventurier (Clip officiel)

Nicola Sirkis découvre Bob Morane à 12 ans, lorsqu'il est en pensionnat à Bruxelles. "À cet âge-là pour nous cela ne pouvait être qu'un modèle. On rêvait de devenir Bob Morane (...) Bob Morane c'est le mec à qui il n'arrive jamais rien alors qu'il s'en prend plein la gueule", confiait Nicola Sirkis en 1988, comme le dévoile une archive d'INA. "J'avais envie de faire une chanson qui sonne un peu ironiquement sur les aventuriers, sur l'aventure en elle-même (...) C'est une des chansons qui est venue le plus rapidement, en quatre heures elle était faite", confie encore l'artiste.