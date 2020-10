Jane Birkin et Étienne Daho chantent "Oh ! Pardon tu dormais"

publié le 05/10/2020 à 11:20

Un duo vient d’arriver discrètement sur les plateformes de streaming… Fin août sur RTL, Jane Birkin dessinait les contours de son prochain album, entièrement créé et produit avec Étienne Daho. Depuis très longtemps, Étienne Daho est fan du texte Oh ! pardon tu dormais, écrit par Jane Birkin à l’origine en 1992 pour une fiction télé, puis adapté au théâtre.

Le thème : un couple discute au lit, et l’un et l’autre n’attendent qu’une chose, entendre "Je t’aime". Mais la phrase n’arrive jamais. L’échange ne tourne alors qu’autour de leurs lâchetés et frustrations réciproques. C’est subtil, c’est féroce. Étienne Daho a repris ce texte, il a taillé dedans, et il l’a mis en musique. Jane Birkin lui a demandé de lui donner la réplique.



Ce dialogue sensuel et sadique entre Jane Birkin et Étienne Daho. Et ces cordes sublimes, partition envoûtante signée Daho et son complice Jean-Louis Piérot… Oh ! Pardon tu dormais, c’est le morceau qui ouvrira le prochain disque de Jane Birkin, ce sera aussi le titre de son disque. Un album sur la passion de ce que l’on a perdu : ses amours, sa jeunesse, et pire que tout, un enfant… Ce sera le premier album de titres inédits de Jane Birkin depuis 12 ans, un retour qu’on doit à Étienne Daho, c’est lui qui a motivé la chanteuse… Sortie du disque : le 20 novembre…