publié le 03/11/2020

"November Rain" est écrite par Axl Rose, le leader du groupe de Hard Rock, Guns N'Roses. Extraite de l’album Use Your Illusion 1, sorti en 1991, elle est la chanson la plus longue à avoir figuré dans les 10 premières places du Billboard américain, avec ses 8'57'' minutes. Alors que le titre durait initialement 25 minutes, il a finalement été raccourci à ces fameuses 9 minutes.



Cette chanson, Axl Rose la laisse dans un tiroir pendant près de 10 ans. Il la compose au piano en 1983, mais n'arrive pas à la terminer. De plus, les ballades n’étaient pas du goût des autres membres du groupe à ce moment-là.

Aujourd'hui, le solo de guitare de Slash, qu’il aurait improvisé la première fois qu’il a entendu la chanson, est considéré comme l’un des plus grands solos de guitare de tous les temps. Les paroles, elles, restent mystérieuses. Axl Rose dit s’être inspiré d’une nouvelle de son ami écrivain et journaliste, Del James, intitulée "Without you".

Un clip à plus de 1,5 million de dollars !

Mais plus que la chanson, c'est le clip et sa réalisation qui marquent les esprits. Au début des années 90, les Guns sont à leur apogée et ont la folie des grandeurs : ils dépensent, pour le clip de "November Rain", plus d’1,5 million de dollars.

Une somme folle, mais un excellent retour sur investissement. Le clip cartonne rapidement sur MTV. Malgré sa longueur inhabituelle, il est vu des millions de fois et remporte le MTV Vidéo Music Award de la meilleure photographie en 1992. S'il le coup de production est loin des 4 millions dépensés pour leur titre "Estranged", ou des 7 millions mis sur la table par Janet et Michael Jackson pour la chanson "Scream", il reste pour l'époque un clip au prix démesuré.

Dans la vidéo, Axl Rose se marie avec la Top Model Stéphanie Seymour, sa petite amie de l’époque, dans une église au milieu du désert. Slash joue le rôle du témoin et le reste du groupe est assis au premier rang. Juste après le mariage, au moment du banquet, le pluie s'invite, et la scène finale relate les funérailles de la jeune mariée au sein de la même église. De quoi rester assez circonspect.

