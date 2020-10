Marvin Gaye : le jour où "What's Going On" a failli ne jamais sortir dans les bacs

publié le 29/10/2020 à 22:00

L'album éponyme du chanteur sort en 1971. 11ème album de Marvin Gaye, il est produit en collaboration avec le fameux label Motown. Un an avant, en 1970, aux Etats-Unis, la communauté noire reste sous le choc de la disparition de Malcolm X en 1965 et Martin Luther King en 1968. Le chanteur traverse même une profonde dépression. Son frère Frankie vient de rentrer traumatisé du Viêtnam, tandis que sa partenaire de scène, Tammi Terrell, dont il était très proche, meurt subitement d’une tumeur au cerveau.

Marvin Gaye songe alors à mettre un terme à sa carrière pour se lancer dans le football américain avec les Lions de Détroit. Mais Obie Benson, l’un des quatre Four Tops, lui propose alors le texte de la chanson "What's Going On". Inspirées par les brutalités policières dont fut témoin Renaldo Benson, ces paroles résonnent comme une prière, un message d’amour universel contre la violence et pour la jeunesse.

Mais la chanson est aux antipodes de ce qui se fait à l’époque sur Motown. Berry Gordy, le patron du label, s'opposent alors fermement à la sortie du single, trouvant la chanson trop engagée et lui prédisant un échec commercial retentissant. Il ira jusqu'à dire : "c’est la pire chose que j’ai jamais entendue".

Mais Marvin Gaye insiste pour sortir le titre, qui va s'écouler à plus de 100.000 exemplaires en une journée. Berry Gordy change immédiatement d'avis et propose dans la foulée à Marvin Gaye de développer tout un album sur les thématiques de la guerre, de la violence et de l’écologie…

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- "Nougayork", Claude Nougaro

- "San Francisco", Maxime Le Forestier

- "Tes états d'âme… Eric", Luna Parker

Focus : les "protest-songs" avec Yves Bigot. L'histoire du titre "What's Going On" de Marvin Gaye.

Le journal de la musique